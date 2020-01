Willem II neemt Athletic Bilbao als voorbeeld voor de jeugd: ‘Er zijn meerdere wegen naar de top’

Bastiaan Riemersma vindt dat het van leiderschap getuigt dat hij zijn werk als hoofd opleidingen ook de komende jaren bij Willem II voort kan zetten. Technisch directeur Joris Mathijsen brak zijn contract tussentijds open, al levert de weg die 2,5 jaar geleden werd ingeslagen nog geen tastbaar succes op. ,,Wat wij willen is het allermoeilijkste”, zegt Riemersma. ,,We richten ons volledig op de eigen regio. Dan moet je geloven in talentontwikkeling. Dat heeft tijd nodig. Kiezen voor de lange termijn is in de voetballerij niet gebruikelijk. We hebben een afwijkend verhaal. Dat spreekt sommige mensen aan. Na een paar keer verliezen gaan er ook mensen twijfelen. Dan is het belangrijk dat je door de leiding van de club zo gesteund wordt.”