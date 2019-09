Willem II neemt de regie steeds meer in handen

Het is niet allemaal zo gegaan zoals Willem II het gehoopt had tijdens de afgelopen transferperiode. Op de laatste dag moest de Tilburgse club nog snel een linksback strikken en werd met Mike Trésor Ndayishimiye een nummer tien aan de selectie toegevoegd.

Of Ndayishimiye de nummer tien is waar Willem II naar zocht is afwachten. De Belg speelde bij NEC lang op de linkerflank alvorens hij naar de as van het elftal verhuisde. Maar als je zes keer opgeroepen bent voor België onder negentien en daarin vier keer scoorde, dan kun je voetballen.

Dat kan ook gezegd worden van Miquel Nelom, die in een grijs verleden ooit de selectie van het Nederlands elftal haalde. Met de voormalig linksback van Feyenoord komt niet de eerste keuze van Willem II naar Tilburg. Dat had lang de hoop gevestigd op Godfried Frimpong. Maar die gaf er uiteindelijk de voorkeur aan om toch bij Benfica B te blijven.

Het geeft precies aan in welke situatie Willem II zich momenteel bevindt. Ondanks de Frenkie de Jong-gelden en de winst uit een paar andere transfers blijft voorzichtigheid geboden. Want dat zijn incidentele inkomsten. Het verleden heeft uitgewezen hoe gevaarlijk het is om daar je beleid door te laten bepalen.

De begroting van Willem II moet eerst structureel omhoog om nog slagvaardiger te zijn op de transfermarkt en spelers in een veel vroeger stadium vast te kunnen leggen. In tegenstelling tot een paar jaar geleden is de club nu niet meer alleen afhankelijk van transfervrije spelers. Willem II kan kleine vergoedingssommen betalen. Dat is de reden dat bijvoorbeeld Che Nunnely en Elton Kabangu nu in Tilburg spelen.

Leidend

Willem II heeft de regie nog wat meer in eigen hand genomen. Vijf spelers uit de huidige selectie hebben een huurovereenkomst. Waarschijnlijk is dat Bart Nieuwkoop en Jhonny Raúl Quiñónez Ruiz aan het einde van het seizoen naar respectievelijk Feyenoord en Aucas teruggaan. Maar in de contracten met Marios Vrousai, João Queirós en Ndayishimiye zijn opties tot koop opgenomen, zodat de Tilburgse club leidend is.

Natuurlijk kan de ontwikkeling de fans niet snel genoeg gaan. Die zagen dat er proportionele bedragen naar de bankrekening van Willem II vloeiden. Het grootste pluspunt is dat het Tilburgse voetbalmonument er financieel weer heel gezond voor staat. Nu heeft het structureel verhogen van de inkomsten prioriteit.

Sportief is er geen reden tot klagen. Drie jaar geleden ontsnapte Willem II thuis tegen NAC in de play-offs nog aan degradatie. In een paar jaar tijd is de club van een degradatiekandidaat een ploeg geworden die meespeelt voor een plek in het linkerrijtje en dus om de play-offs voor Europees voetbal. En dat in een stijl die de supporters enorm aanspreekt en waarmee de club zich graag afficheert.

Volledig scherm Het gaat financieel goed met Willem II. Het kan weer kleine vergoedingssommen betalen voor spelers, zoals gedaan werd voor Ché Nunnely. © BSR Agency