Willem II neemt leger aan fans mee naar PSV voor ‘Battle of Brabant’

Het is voor de supporters van Willem II de zogeheten ‘Away Day’. Daar is er elk seizoen één van. Sponsors betalen het busvervoer, de fans zelf het entreebewijs. Eerdere Away Days gingen naar onder meer Utrecht en Arnhem.

Willem II bezet momenteel de derde plek in de eredivisie, een plaatsje hoger dan PSV. Voordat de twee Brabantse eredivisionisten elkaar in het Philips Stadion gaan bestrijden in de ‘Battle of Brabant’, spelen beide ploegen nog een bekerduel (Willem II in Heerenveen, PSV in Breda) en twee competitiewedstrijden. De Tilburgers ontvangen zondag PEC Zwolle en een week later Heracles, PSV krijgt zondag FC Twente op bezoek en speelt een week later in de Arena tegen Ajax.