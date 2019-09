Willem II neemt nog geen besluit over Strezos, doelman niet speelgerechtigd tegen VVV-Venlo

De 24-jarige Strezos probeert op de trainingen een contract af te dwingen in Tilburg. De 24-jarige doelman, transfervrij na zijn vertrek bij OFI Kreta, zou in het Koning Willem II Stadion als stand-in kunnen gaan dienen van Timon Wellenreuther.

,,Maar we moeten eerst een goed beeld van Strezos krijgen. Of hij voor een contract in aanmerking komt, kun je op basis van een training nog niet zeggen", zei trainer Adrie Koster over de situatie. Er is geen termijn gekoppeld aan de stage van Strezos.