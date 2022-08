Willem II neemt per direct afscheid van ‘kind van de club’ en voormalig toptalent Zuijderwijk

Rick Zuijderwijk is na twaalf jaar definitief vertrokken bij Willem II. De Tilburgers en de 21-jarige middenvelder zijn een ontbinding van zijn nog één jaar doorlopende contract overeengekomen, waardoor hij nu vrij is om een andere club te zoeken.

Eerder werd al bekend dat het voormalige toptalent weg mocht bij de Tricolores. Trainer Kevin Hofland liet Zuijderwijk onlangs terugkeren naar de Onder-21, omdat hij bij het eerste niet aan de bak zou komen. ,,Heel eerlijk: op dit moment is hij niet goed genoeg voor het niveau dat wij nastreven. Rick is een goed ventje, heeft altijd prima inzet getoond, maar wij vinden andere spelers nu beter. De kans op speeltijd is hier voor hem nihil. Hij heeft nog een contract voor een jaar, het is beter voor hem om elders aan spelen toe te komen.”

Dat contract is nu dus verscheurd, Zuijderwijk is transfervrij. Daarmee komt er een einde aan zijn tijd bij Willem II, waar hij in de zomer van 2010 in de jeugdopleiding belandde. Hij gold als groot talent, zeker de laatste werd - tot vervelens toe - de vergelijking met Frenkie de Jong gemaakt.

Zuijderwijk mocht in de voorbereiding op het seizoen 2019/20 voor het eerst aansluiten bij de A-selectie, toen was hij pas 18 jaar. Hij kreeg een profcontract en maakte ook zijn debuut in het eerste elftal, waarvoor hij uiteindelijk in totaal slechts acht keer (competitie en beker) inviel. In aanloop naar dit seizoen zei hij tegenover het Brabants Dagblad dan ook: ,,Dit is mijn laatste kans bij Willem II, dat is duidelijk. Aan mij om ‘m te pakken.”

Desondanks heeft hij Hofland en de club niet kunnen overtuigen, waardoor hij nu per direct vertrekt. ,,Omdat Willem II Zuijderwijk elders een vervolg van zijn voetbalcarrière gunt, is besloten de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen", laat de club weten op de clubwebsite. Zuijderwijk zelf zegt op dat kanaal: ,,Ik wil de club bedanken voor de mooie momenten die ik heb meegemaakt. Daarbij wil ik ook iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan mijn ontwikkeling, op zowel sportief als persoonlijk vlak.”