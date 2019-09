Willem II neemt per direct afscheid van overbodige Velthuizen

Nu de terugkeer van Woud een feit is, heeft Willem II de international laten weten niet meer op zijn diensten te rekenen. Na tweeënhalve maand komt zo een einde aan de samenwerking. Beide partijen zijn dankbaar voor die samenwerking.

Velthuizen gaat op zoek naar een nieuwe club. De doelman geeft via Willem II aan de periode in Tilburg benut te hebben om weer fit te worden. Daarnaast wenst Velthuizen de Tricolores succes in het restant van het seizoen.