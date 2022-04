Willem II neemt zondag officieel afscheid van Vangelis Pavlidis

Een dag eerder neemt Pavlidis het met zijn huidige club AZ op tegen SC Heerenveen. De Griekse goalgetter is daardoor in de gelegenheid om zondag af te reizen naar Tilburg voor het afscheid.

In Tilburg kwam Pavlidis in tweëenhalf jaar tot 82 wedstrijden en was daarin 33 keer trefzeker. Afgelopen zomer verliet hij Willem II voor een avontuur in Alkmaar. De Tilburgse club ontving een transfersom van naar verluidt 2,5 miljoen euro. Bij AZ draait Pavlidis een prima eerste seizoen. In de eredivisie was hij tot op heden goed voor twaalf doelpunten.