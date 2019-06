Willem II-nieuweling Nunnely scoort meteen, maar blijft kritisch: ‘Had hattrick kunnen maken’

,,Ik kreeg twee grote kansen, dat zou een hattrick zijn geweest. Ik had meer mogen scoren”, vertelt Nunnely, die een driejarig contract getekend heeft bij de Tricolores. Maar, zo weet hij ook: ,,Voor een eerste keer was het wel gewoon goed.”

Nunnely voelt zich nu al op zijn gemak in Tilburg. ,,Ik ben goed opgevangen door de jongens", zegt de aanvaller. ,,Het zijn goeie gasten.” Of de overstap naar Willem II een stapje terug is als je van Ajax afkomt? ,,Nee", vindt Nunnely. ,,Ik denk dat ik hier op mijn plek zit. Ik wilde graag in de eredivisie spelen en denk dat dit een goede stap is om mezelf te kunnen laten zien.”