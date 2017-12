Willem II noemt afsteken vuurwerk 'onbegrijpelijk'

Branderhorst: 'Ik had liever een 0-0 gezien'

12:14 In een decor verwaaide rood witte slingers en half verbrande vuurpotten werkte een deel van de selectie van Willem II zaterdagochtend een training af. De basisspelers van de derby een dag eerder tegen NAC bleven binnen in het krachthonk. Het trainingsveld was het domein voor de vaste reserves.