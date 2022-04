Willem II ‘not amused’ door bliksemvertrek Landzaat, oude bekende Robbemond nieuwe assistent

Landzaat (die tussen 1999 en 2003 en later ook in 2014) twee periodes speler was bij Willem II, keerde afgelopen zomer terug in Tilburg. De nieuwe hoofdtrainer Fred Grim zag in de ex-middenvelder een uitstekende toevoeging aan zijn staf. Zo’n vier weken geleden werd Grim op straat gezet, maar Landzaat bleef aan. Hij had als interim-coach zelfs de leiding over het uitduel met Fortuna Sittard.