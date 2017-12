Willem II oefent in Portugal tegen Schotse subtopper Hibernian

De Tilburgers vertoeven van zondag 7 januari tot en met zaterdag 13 januari in Moncarapacho in de Portugese Algarve, op zo'n twintig kilometer ten oosten van Faro. De wedstrijd tegen Hibernian is de enige oefenwedstrijd in die week. De Schotten, die onder leiding staan van coach Neil Lennon, bezetten in de nationale competitie de vierde plaats achter Celtic, Rangers en Aberdeen.