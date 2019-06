Willem II oefent op 29 juni tegen Diessense selectie, dit zijn de namen

Willem II-Feyenoord blijft staan op dezelfde dag als Ten Miles, maar is op later tijdstip

19 juni De wedstrijd tussen Willem II en Feyenoord blijft op zondag 1 september staan, maar het tijdstip is wel aangepast door de KNVB. In plaats van om 14.30 uur trappen de twee ploegen om 16.45 uur af, is te zien in het definitieve competitieschema.