Willem II Onder 21 grijpt laatste strohalm en promoveert naar hoogste niveau

Willem II Onder 21 laat ook tweede kans op promotie liggen en pakt twee keer rood

Willem II Onder 21 is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om promotie naar de hoogste divisie van de beloftencompetitie af te dwingen. Een overwinning op degradatiekandidaat Emmen Onder 21 was daarvoor voldoende geweest, maar het werd 1-2 op Sportpark Prinsenhoeve.

12 februari