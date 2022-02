Willem II Onder 21 laat ook tweede kans op promotie liggen en pakt twee keer rood

‘Driftkik­ker’ Crowley keert als herboren christen terug bij Willem II: ‘Jezus heeft me gered’

Oude bekende Daniel Crowley (24) is terug bij Willem II. Maar wie denkt dat de Brit dezelfde persoon is als tweeënhalf jaar geleden, komt bedrogen uit. Een openhartig gesprek over hoe het geloof hem heeft veranderd.

