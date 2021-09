Willem II Onder 21 wint weer en pakt koppositie

LIVE | Willem II op voorsprong tegen PSV door eigen doelpunt Zahavi

16:54 • Kwasi Wriedt is dit seizoen topscorer van Willem II in de Eredivisie met drie goals. Met al zijn drie treffers zette de Ghanees Willem II op een 1-0 of 0-1 voorsprong • Fred Grim stond als trainer drie keer eerder in de Eredivisie tegenover PSV en verloor alle drie keer (doelsaldo 2-9) • PSV won in de Eredivisie alleen vaker van FC Utrecht (68) dan van Willem II (66)