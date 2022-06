Willem II ontbindt contract van flop Jenssen, ook Yeboah op weg naar de uitgang

De Tilburgers trainen maandagochtend (10.30 uur) voor het eerst in aanloop naar het nieuwe seizoen, maar daar is Jenssen dus niet bij. De Noor kwam vorig jaar over van FC Nordsjaelland en deed het in de eerste paar wedstrijden niet onaardig. Hij vormde een goed duo met Freek Heerkens, maar nadat de routinier wegviel door een knieblessure, werd Jenssen vooral gekoppeld aan Emil Bergström.

Dat bleek geen goede combinatie. De twee waren allesbehalve stabiel en gingen meermaals in de fout. Nadat Heerkens weer fit was en Wessel Dammers in de winterstop werd gehuurd van FC Groningen, kwamen Jenssen en Bergström nog maar sporadisch in actie. Zeker na de contractverlenging van Heerkens en de komst van Erik Schouten, was het de verwachting dat Jenssen genoegen zou moeten nemen met een rol op het tweede plan, maar nu is bekend geworden dat hij Willem II per direct gaat verlaat.