Willem II ontbindt contract van Paul Gladon

Video Jordens Peters: ‘Joris en Martin zijn geen groentjes in de voetballe­rij’

26 januari Willem II-aanvoerder Jordens Peters weet hoe het werkt in de voetballerij. ,,Ik heb nog nooit een club gezien die de spelers ontslaat en de trainer laat zitten. Maar wij voelen het besluit om Adrie Koster weg te sturen natuurlijk vooral ook richting ons bedoeld is als een boodschap dat we het niet goed hebben gedaan.”