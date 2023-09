Willem II ontslaat hoofdtrainer Reinier Robbemond: ‘Helaas zien we geen sportieve verbetering’

De clubleiding ziet geen sportieve verbetering bij de Tricolores en heeft geen vertrouwen dat dat alsnog gebeurt, zo valt te lezen in het statement van de Tilburgse club. Technisch directeur Teun Jacobs licht het besluit toe: ,,Reinier heeft in een sportief zwaar jaar de verantwoordelijkheid genomen en afgelopen seizoen veel punten behaald met Willem II. Helaas zien we geen sportieve verbetering en hebben we besloten dat onze wegen scheiden. Ik wil Reinier bedanken voor de prettige samenwerking en zijn inzet voor de club en wens hem veel succes voor de toekomst.”

Als opvolger van Kevin Hofland stond Robbemond in december 2022 voor het eerst als hoofdtrainer van de Tilburgers aan het roer. Willem II werd uiteindelijk vierde in de Keuken Kampioen Divisie, maar strandde in de play-offs al in de eerste ronde tegen VVV-Venlo. Ook dit seizoen is het begin teleurstellend. De Tilburgers hebben na vier speelronden pas één overwinning geboekt en staan met vijf punten op de vijftiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Onrustige periode

Robbemond gaf enkele uren voor zijn ontslag nog een interview aan deze site. Daarin erkende hij Willem II in een moeilijke fase zit en het een onrustige periode is voor de club. Zo hadden boze supporters maandag spandoeken opgehangen, die onder meer gericht waren aan Robbemond. ,,Het is niet de eerste keer in Tilburg en het zal niet de laatste keer zijn. Dat zie je sneller bij volksclubs dan bij andere clubs. De emoties zijn vaak wat hoger. En ik weet ook dat 99 procent van de mensen Willem II tot in den treuren steunt. Het is wel belangrijk dat er sprake is en blijft van een veilige werksituatie voor iedereen. Je moet altijd gewoon je werk kunnen blijven doen.”

Na Fred Grim en Kevin Hofland is Robbemond de derde trainer op rij die vroegtijdig moet vertrekken bij de Tilburgers. Het contract van Zeljko Petrovic werd niet verlengd aan het eind van het seizoen 2020/21. Daarvoor werd ook Adrie Koster in januari 2021 ontslagen.

Willem II gaat opnieuw op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Vrijdagavond ontvangt de huidige nummer vijftien van de KKD in eigen huis MVV.

