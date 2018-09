Willem II ontsnapt in slotfase aan nederlaag tegen Excelsior: 2-2

Fran Sol gaat voor vijf op een rij

14 september Fran Sol kan zaterdagavond een record vestigen. Scoort hij als eerste voor Willem II, dan is hij de eerste speler van de Tilburgse club die vijf opeenvolgende doelpunten in de eredivisie voor zijn rekening neemt. De kans is aanwezig, want de Spaanse spits maakte er drie in vier ontmoetingen met Excelsior.