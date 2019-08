'Willem II oogt op dit moment beter dan Feyenoord’

Willem II is hoogst zelden koploper in de eredivisie

6:31 Tilburg moet de ranglijst koesteren. Willem II is maar hoogst zelden koploper in de eredivisie, ook al is het beeld zwaar vertekend omdat de topclubs het afgelopen weekeinde niet speelden. In het verleden was twaalf punten uit vier duels en een doelsaldo van 13-0 niet voldoende voor plek een.