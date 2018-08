Willem II op dinsdag 25 september naar Volendam voor bekerduel

Die avond staat onder meer ook RKC - NAC (18.30 uur) op het programma. PSV gaat een dag later, op woensdag 26 september, op bezoek bij Excelsior Maassluis (18.30 uur).

Vorig seizoen reikte Willem II tot de halve finale in het bekertoernooi. Daarin was Feyenoord toen te sterk in de Kuip.