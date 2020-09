Willem II op 'Duitse' ranglijst naast VVV

Basis­plaats lonkt voor Victor van den Bogert

18 september Victor van den Bogert lijkt zich op te kunnen gaan maken voor zijn tweede basisplaats bij Willem II. De centrale verdediger is als rechtsback waarschijnlijk de vervanger van Freek Heerkens, die wegens liesklachten ontbreekt. Het is nog maar de vraag of hij later in de week de wedstrijd tegen Rangers FC haalt.