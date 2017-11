Willem II op jacht naar jubileumgoal, Azzaoui meest waardevolle invaller eredivisie

Met zijn gelijkmaker tegen Sparta zorgde Bartholomew Ogbeche voor de 1199ste goal in 699 thuiswedstrijden. Gemiddeld viel er dus voor de fans 1,71 doelpunt per wedstrijd te bejubelen sinds Willem II op 2 september 1956 tegen Feyenoord in de eredivisie debuteerde. Dat gebeurde met een 3-3 gelijkspel. De eerste Tilburgse goal, de 1-1, kwam van de voet van Gerrit de Wit.

Brocken en Overmars

Marc Overmars, de huidige technisch directeur van Ajax, heeft ook een jubileumtreffer achter zijn naam staan. De 500ste thuisgoal in de eredivisie kwam van zijn voet in een wedstrijd tegen De Graafschap, die Willem II met 4-1 zou winnen.

Duizend doelpunten

Op 15 april 2007 bereikte Willem II de mijlpaal van 1000 thuisdoelpunten. Aan de maker en aan de wedstrijd zal niemand graag herinnerd worden. Want die goal kwam van de voet van Cristiano, die toch het meeste aan NAC gelinkt wordt. Willem II verloor met 1-3 van Heerenveen. De Braziliaan liet zich na het plotse vertrek van Mounir el Hamdaoui tot een langer verblijf bij Willem II verleiden, maar kwam door blessures nog nauwelijks in actie. Hij werkt nu bij de Australische voetbalbond, promoot zaalvoetbal en geeft clinics op scholen.

Ook aan de 1100ste treffer kleeft de wrange smaak van een nederlaag. Op 2 april 2011 loodste Bart Biemans Willem II in een thuiswedstrijd tegen Roda JC naar een 2-1 voorsprong. Het was een van de vier thuisdoelpunten van die middag, maar niet voldoende voor de zege. Roda JC maakte er vijf.

Meest waardevolle invaller

De vraag is wie de 1200ste treffer maakt en of dat al tegen Heracles gebeurt. Wordt het Fran Sol of toch Bartholomew Ogbeche? Of misschien wel Ismail Azzaoui. In het huidige topvoetbal worden tal van statistieken bijgehouden. De Belgische Marokkaan voert het klassement van de meest waardevolle invallers aan. In die rol kwam hij tot twee doelpunten en vier assists. Genoeg om Frenkie de Jong van Ajax voor te blijven, die als invaller voor vijf assists zorgde.