Willem II op oorlogssterkte tegen ADO; Wriedt in de spits

Afgelopen vrijdag, tegen FC Utrecht (0-6) gaf de coach nog de voorkeur aan Vangelis Pavlidis. ,,Omdat ik dat voor die wedstrijd een betere optie vond vooraf”, aldus Petrovic. ,,Maar zoals we hebben gezien werd het in alle opzichten niet wat we er ons van hadden voorgesteld tegen FC Utrecht. Toen Kwasi in de ploeg kwam, gebeurde er wat. Ook in eerder wedstrijden. Dus lijkt het mij logisch dat hij in de basis staat woensdag.”

Tactische training

De Willem II-trainer gaat er verder vanuit dat Freek Heerkens en Pol Llonch fit genoeg zullen zijn om te starten. Beide spelers ontbraken de afgelopen wedstrijden vanwege blessures. ,,Ik denk niet eens dat ze veel pijnstillers nodig zullen hebben. Maar we wachten even de reactie op de maandagtraining af om te bekijken of ze echt fit genoeg zijn. Daarom heb ik onze tactische training van maandag naar dinsdag geschoven.”

‘Massive game’

Petrovic verwacht niet per se een vechtwedstrijd woensdag. ,,Natuurlijk zijn de belangen voor allebei de clubs heel groot. Het is een ‘massive game’. Maar we hebben allebei veel spelers die voetballende oplossingen zoeken. technische spelers ook. Willem II heeft een selectie samengesteld voor het linkerrijtje. Dat we nu in deze situatie zijn beland, betekent dat er ook andere dingen worden gevraagd dan wanneer je daar voetbalt. Het is de kunst om dat snel onder de knie te krijgen.”

Kwasi Wriedt in actie tegen FC Emmen. © Pro Shots / Toin Damen