Willem II op zoek naar zeldzame zege in seizoensouverture

Adrie Koster staat hierdoor aan de vooravond van zijn rentree als hoofdtrainer van Willem II. Voor het eerst sinds 16 juni 1991 zal de oefenmeester namens de Tilburgers in de dug-out plaatsnemen. Destijds verloor Willem II met 1-0 van ADO Den Haag. Onder leiding van Koster eindigden de Tricolores als elfde in de eindrangschikking van de eredivisie.

Negen jaar zonder zege

Willem II start het seizoen, net als de vijf voorgaande eredivisieseizoenen, dus met een thuiswedstrijd. Op voorhand een fijne start, ware het niet dat de Tilburgers er al die keren niet in slaagden het openingsduel winnend af te sluiten. Drie keer werd er verloren, terwijl er twee keer genoegen genomen moest worden met een punt.

Overigens is het huwelijk tussen Willem II en openingsduels sowieso geen succesvol huwelijk. In 2009 liepen de Tilburgers namelijk voor het laatst met een overwinning het veld af. Destijds werd Vitesse in het Koning Willem II-stadion verslagen (3-1). Christophe Grégoire, Saïd Boutahar en Arjan Swinkels verzorgden de doelpuntenproductie.

VVV-Venlo is niet bepaald succesvoller in het starten van een eredivisieseizoen. Van de laatste twaalf openingsduels wist die ploeg er slechts één te winnen.

Perfect in balans

Voor de 29e keer gaat Willem II in een eredivisieduel de degens kruisen met de Limburgers. Opvallend is dat de ploegen tot nu toe perfect in balans zijn. Beide ploegen wisten tien duels een driepunter te veroveren, terwijl in acht wedstrijden de punten gedeeld werden.

In eigen huis zijn de Brabanders echter licht in het voordeel. Van de veertien voorgaande ontmoetingen won Willem II er zeven, terwijl de Venlonaren zes keer aan het langste eind trokken. Afgelopen seizoen was Willem II in eigen huis nog heer en meester. Dankzij doelpunten van Bartholomew Ogbeche, Ben Rienstra en Jordy Croux werd het 3-0.

Sterk op eigen veld

Waar de Willem II-supporters zich aan vast kunnen houden, is aan het feit dat hun ploeg zich op eigen veld als een vis in het water voelt. In de laatste zes thuisduels kon alleen Feyenoord de volle buit uit Tilburg meenemen (1-5). Daarnaast wisten de Tricolores in 23 van de laatste 24 thuiswedstrijden te scoren.

Enkel landskampioen PSV, Ajax, Feyenoord, Vitesse en AZ wonnen dit kalenderjaar meer wedstrijden dan Willem II (zes). Dat staat in schril contrast met de Limburgse tegenstander. De Venlonaren snakken namelijk naar een zege. Liefst dertien duels blijven de geel-zwarten namelijk al verstoken van een overwinning.