Willem II opent 2021/22 met Feyenoord-thuis: bekijk hier het voorlopige eredivisie-schema

Het thuisduel met de Rotterdammers is een paar dagen na 12 augustus, de dag waarop de Tricolores het 125-jarig bestaan van de club vieren. Ongetwijfeld zal Feyenoord-thuis dan ook in het teken staan van dat jubileum en de bijbehorende festiviteiten. Een week later (zondag 22 augustus, 14.30 uur) gaat Willem II op bezoek bij Vitesse, op zaterdag 28 augustus (21.00 uur) komt PEC Zwolle naar Tilburg.

De derby's tegen RKC Waalwijk zijn ook al ingepland. RKC-uit staat op dinsdag 21 september (21.00 uur), terwijl RKC-thuis op zondag 6 februari (14.30 uur) wordt afgewerkt. Ook zijn de data van enkele topduels bekend. Na Feyenoord-thuis is Willem II - PSV de eerstvolgende kraker, op zaterdag 25 september (18.45 uur), een paar dagen na RKC-thuis, dus. Op zaterdag 4 december (21.00 uur) gaan de Tilburgers op bezoek bij Ajax , twee weken later (zaterdag 18 december om 20.00 uur) wordt er afgereisd naar AZ .

In totaal worden er voor de winterstop 18 duels gespeeld, 16 duels volgen na de onderbreking. Van die 16 duels na de winterstop zijn er 3 al ingepland, waardoor er van 21 wedstrijden nu tijdstippen bekend zijn. Van die 21 duels speelt Willem II er drie op vrijdag, negen op zaterdag, zeven op zondag, één op dinsdag en één op woensdag. Tijdens carnaval (het weekend van 14 februari) gaat Willem II in ieder geval op bezoek bij Sparta Rotterdam, maar of dat op vrijdag, zaterdag of zondag is, wordt later bekend.