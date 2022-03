Willem II over ontslag trainer Grim: ‘We moeten dit noodzakelijke en vervelende besluit nemen’

Grim geeft in de verklaring aan het jammer te vinden dat de samenwerking met de mensen binnen Willem II nu noodgedwongen stopt. ,,Het is erg zonde dat aan mijn nog korte periode bij Willem II een einde komt. Ik heb hier samen met mijn collega’s goed kunnen werken, maar om meerdere redenen staan we na 25 wedstrijden niet daar waar we willen staan.”

Volgens RvC-voorzitter Van der Laak kon de club geen andere beslissing nemen dan Grim ontslaan: ,,Het is een moeilijke beslissing geweest om in Fred zijn eerste seizoen al afscheid te nemen. De samenwerking van de spelersgroep, stafleden en overige medewerkers van de club met Fred is goed. Maar in het belang van de club en lijfsbehoud in de eredivisie moeten we dit noodzakelijke en vervelende besluit nemen.”