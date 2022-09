Willem II pakt met tien man knap een punt op bezoek bij koploper PEC Zwolle

In een wedstrijd waar het voor Willem II een kwestie van aanhaken of afhaken was in de (sub-)top van de Keuken Kampioen Divisie bewees Erik Schouten de Tilburgers een slechte dienst. En dat nadat zijn ploeg na het eerste kwartier op rozen zat in het MAC3PARK stadion. Al na zes minuten strafte Max Svensson een fout van PEC Zwolle-doelman Jasper Schendelaar af en even later zette linksback Lucas Woudenberg met een fraaie uithaal de 0-2 op het bord.

Even klonk er gemor vanaf de tribune, maar nadat PEC Zwolle in het zadel werd geholpen door de rode kaart van Schouten – hij vergreep zich aan de doorgebroken Lennart Thy - leefden de Zwolse supporters op. Tot overmaat van ramp voor de Tilburgers ging de bal een minuut later op de stip vanwege hands van Daniel Crawley. Thy faalde niet oog in oog met Lamprou en amper een minuut later lag de gelijkmaker ook al in het net. Tomislav Mrkonjic schoot van dichtbij raak en bracht daarmee PEC Zwolle nog voor rust langszij.

Achteruit

Het logische gevolg na rust was dat Willem II met een man minder achteruit werd gedrongen en ging loeren op een uitval. Dat ging de ploeg eigenlijk prima af, want PEC Zwolle kwam nauwelijks tot kansen en het was Willem II dat in de tegenaanval via de ingevallen Bokila nog de beste kansen kreeg op een doelpunt. In het laatste kwartier drong de thuisploeg opnieuw aan, maar met name Freek Heerkens ruimde achterin de ene na de andere bal op en daarmee trok Willem II het gelijkspel over de streep.

