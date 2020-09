Willem II plaatst grote ‘VIP-tent’ voor sponsors op parkeerplaats bij het stadion

Vangelis Pavlidis mag Grieken­land nog niet verlaten

8 september Vangelis Pavlidis heeft zijn terugkeer naar Nederland uit moeten stellen. De Griekse international, op de bank bij de met 1-2 gewonnen interland in Kosovo, wilde dinsdag naar Nederland reizen. Hij kreeg bij terugkeer in Griekenland een verplichte quarantaine van twee dagen opgelegd. Dat had te maken met een corona-geval in de Griekse selectie.