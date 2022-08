Willem II ploetert zich dankzij identieke beauty's over het dode punt heen

Willem II verlaten was niet makkelijk voor Bruno Andrade: ‘Liefde voor de club maakte dit tien keer moeilijker’

Hij was drieënhalf jaar speler en drie jaar jeugdtrainer bij Willem II, maar heeft de club nu verrassend genoeg verlaten. Ex-aanvaller en publiekslieveling Bruno Andrade (33) heeft gekozen voor een rol in de staf van Lommel SK, maar hij is de Tricolores dankbaar. ,,Ik ben hier een betere speler, een betere trainer en een beter mens geworden.”

4 augustus