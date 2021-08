Willem II praat met Anderlecht over huur van oude bekende Wellenreuther

Keeper Timon Wellenreuther staat voor een terugkeer naar Willem II. De Tilburgse club is met zijn huidige club Anderlecht in overleg over een huurovereenkomst voor de rest van dit seizoen. Dat bevestigen bronnen rondom de Belgische club.

De Duitse doelman, die afgelopen zondag op de tribune werd gesignaleerd bij Willem II - Feyenoord, verkaste in de zomer van 2020 vanuit Tilburg naar de Belgische topclub. Daarbij sneed hij zichzelf financieel in de vingers. Wellenreuther en diens zaakwaarnemer Bektas Demirtas verzuimden het aflopende contract bij de Tilburgse club voor 15 mei schriftelijk op te zeggen. Het gevolg was dat volgens het arbeidsrecht de overeenkomst met de keeper automatisch met een jaar werd verlengd. De Duitser kon daardoor niet transfervrij naar Anderlecht vertrekken, maar de Belgen moesten een transfersom van naar verluidt 100.000 euro betalen.

Inmiddels is Wellenreuther bij Anderlecht buiten beeld geraakt voor een plek onder de lat. Hij is in Brussel de vierde keeper momenteel onder keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar. In totaal kwam Wellenreuther bij Anderlecht tot 23 competitiewedstrijden en vier bekerduels.

Bij Willem II, dat hem in juli 2017 overnam van Schalke 04, verdedigde Wellenreuther 77 keer het doel. In 17 duels hield hij een ‘clean sheet’.Na een moeizame start groeide hij uiteindelijk uit tot een betrouwbare goalie.

Blessure

Vorig seizoen ontstond een keepersprobleem bij Willem II toen Robbin Ruiter een blessure opliep. Zijn vervanger Jorn Brondeel presteerde niet slecht in de wedstrijden die hij mocht keepen, maar de club besloot in de winterse transferperiode toch de markt op te gaan en huurde Aro Muric van Manchester City. Hij presteerde wisselvallig en keerde na het seizoen terug naar City.

Strafschop

In het huidige seizoen mocht Ruiter - een van de grootverdieners bij Willem II - zich proberen te bewijzen voor de nieuwe trainer Fred Grim, zelf voormalig doelman. In de laatste oefenwedstrijd tijdens de voorbereiding veroorzaakte Ruiter een strafschop die tot een tegentreffer leidde. En in de eerste competitiewedstrijd zag de keeper er niet goed uit bij het eerste doelpunt van Feyenoord in de met 0-4 verloren wedstrijd. Hij heeft nog een contract bij Willem II tot medio 2022.

Klap in het gezicht

Dat Willem II in onderhandeling is over Wellenreuther, is een klap in het gezicht van de andere keepers bij Willem II, Jorn Brondeel en Connor van den Berg. Die laatste stelde onlangs in een interview met het BD dat hij zich klaar voelt voor een plek onder de lat bij het eerste team.

Volledig scherm Timon Wellenreuther als doelman van Anderlecht in een wedstrijd tegen Kortrijk © BELGA