Willem II presenteert geel-blauw uitshirt: een ode aan de stad Tilburg

Afgelopen jaargang (in het seizoen van het 125-jarig jubileum) speelde de club in een donkerblauw shirt met een oranje sjerp, als ode aan Koning Willem II. In het komende Keuken Kampioen Divisie-seizoen spelen de Tricolores dus in een geel-blauw tenue waarin bovendien een plattegrond van Tilburg is verweven. Willem II laat weten dat het shirt in samenspraak met de supporters is ontworpen.