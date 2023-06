Willem II presenteert nieuwe hoofdsponsor: Tilburgs bedrijf wil niet ‘in emotie blijven hangen’

Willem II treurt nog na van het mislopen van promotie, maar de Tilburgers hebben donderdag wel een nieuwe hoofdsponsor gepresenteerd: AVEC siert het hele seizoen 2023-2024 het shirt. Het Tilburgse bedrijf was in de derde periode van het afgelopen seizoen ook al shirtsponsor van de Tricolores.

AVEC-directeur Stefan Lanslots is van jongs af aan al supporter van Willem II en steunt de club nu dus als hoofdsponsor. ,,Ik ben een supporter die de club sponsort. Al van kleins af aan kwam ik met mijn vader naar het stadion. Nu sta ik met mijn eigen zoon op de KingSide om de jongens aan te moedigen. Het was afgelopen seizoen geweldig om met AVEC in de derde periode op het shirt te staan, het voelde als een bekroning op het jarenlange werk. Daarom gaan we nu voor een volledig jaar”, aldus Lanslots.

Het Tilburgse bedrijf was afgelopen seizoen ook al deels shirtsponsor, maar gebruikte de vijf thuisduels in de derde periode vooral om enkele goede doelen - zoals Quiet Tilburg en stichting Matchis - aandacht te geven. In de overige drie periodes waren Tricorp, Max ICT en Fier Bemiddeling de hoofdsponsors.

Toekomst

AVEC-directeur Lanslots baalt óók van het teleurstellende seizoen van Willem II, maar laat verder weten dat hij vooral de toekomst in wil kijken. ,,Zoals iedereen heb ook ik een week een zuur gevoel gehad. De teleurstelling was groot, maar het heeft geen zin om in die emotie te blijven hangen. De enige manier om opnieuw voor promotie te gaan is om met positiviteit en vertrouwen het nieuwe seizoen in te gaan. Het is fijn dat we als AVEC de club al snel duidelijkheid kunnen geven en de club wéér een seizoen mogen steunen.’

Volledig scherm AVEC gebruikte het shirt van Willem II in de derde periode om goede doelen - zoals Matchis - te promoten. © Willem II