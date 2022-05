Willem II presenteert ‘trotse teamplayer’ Jacobs als nieuwe technisch directeur: ‘Samen promotie afdwingen’

Het is officieel: het afgelopen weekend gedegradeerde Willem II heeft een nieuwe technisch directeur. De 38-jarige Teun Jacobs is dinsdagochtend gepresenteerd door de Tricolores. Hij is de opvolger van de ontslagen Joris Mathijsen en heeft een contract voor twee jaar ondertekend.

,,De club spreekt me aan", laat Jacobs via de officiële kanalen weten. ,,Het shirt, de mogelijkheden, de wil om een opleidingsclub te zijn en natuurlijk de trouwe aanhang. Dat zijn facetten waar Willem II bekend om staat en waar ik graag onderdeel van uitmaak. Daar staat het niveau voor mij los van. Natuurlijk had ik zoals iedereen hier liever gezien dat de club erin was gebleven, maar dat is helaas niet de realiteit. Daarom is terugkeren naar de Eredivisie gezien de status van de club een logische ambitie.”

‘Ondersteuning van data’

Jacobs noemt zichzelf een ‘ambitieuze directeur uit de jongere generatie’. ,,Daarmee wil ik zeggen dat ik trends en ontwikkelingen nauwlettend volg. Zo hecht ik veel waarde aan ondersteuning van data. Dat is in het moderne voetbal niet weg te denken. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn nieuwe collega’s het technische beleid van Willem II uit te stippelen. Belangrijk is dat dat zowel ambitieus als realistisch is. Ik heb daar veel zin en ben erg trots technisch directeur van Willem II te zijn.”

Quote Teun staat open voor nieuwe ontwikke­lin­gen, is communica­tief vaardig en een echte teamplayer Martin van Geel (algemeen directeur) over Teun Jacobs

Algemeen directeur Martin van Geel is blij met de komst van Jacobs. ,,Teun heeft veel affiniteit en ervaring met het opleiden van jeugd en het actief betrekken van talenten bij het eerste elftal. Dat is en blijft een streven van de club. Ook zijn belangrijke eigenschappen van Teun dat hij openstaat voor nieuwe ontwikkelingen, communicatief vaardig is en een echte teamplayer is. Samen met Teun willen we met het eerste elftal promotie afdwingen en de nodige stappen zetten met de jeugdopleiding en scouting.”

Carrière Jacobs

Jacobs (uit Sambeek, bij Boxmeer) begon zijn loopbaan in de voetballerij bij NEC, waar hij eerst jeugdtrainer en tussen 2009 en 2013 hoofd jeugdopleiding was. Na zijn tijd in Nijmegen ging Jacobs werken bij de KNVB, als coördinator technische zaken, totdat bekend werd dat hij per 1 januari 2020 aan de slag zou gaan als technisch manager van Almere City FC.

Volledig scherm Teleurstelling bij Willem II na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. © Pro Shots / Toin Damen In zijn eerste volledige seizoen lag Almere City lang op koers voor directe promotie, maar uiteindelijk bleek het steken op een (nog altijd historisch goede) vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. In de eerste ronde van de play-offs ging het daarna mis tegen NEC, dat uiteindelijk promoveerde. Dit seizoen kende Almere City onder trainer Gertjan Verbeek een dramatische seizoenstart, waarna de oefenmeester op straat werd gezet. Alex Pastoor kreeg het aardig op de rit, maar de play-offs werden niet gehaald.

In februari maakte Jacobs al bekend dat hij na dit seizoen niet meer werkzaam zou zijn bij Almere City. ,,De club komt nu in een andere fase, waar een ander type technisch manager beter bij past”, sprak hij toen via de officiële kanalen. Nu gaat hij dus aan de slag bij Willem II, waar hem een schone taak wacht. Ondanks een 3-0 zege op FC Utrecht degradeerden de Tilburgers naar de Keuken Kampioen Divisie, het doel is uiteraard om volgend seizoen direct weer te promoveren.

Jacobs moet de selectie gaan samenstellen die dat voor elkaar moet zien te krijgen. Maar eerst zal hij een knoop moeten doorhakken over de trainerspositie. Kevin Hofland heeft Willem II in de twee maanden dat hij aan het roer stond weer aan het voetballen gekregen en zal zelf graag willen blijven, het is goed mogelijk dat hij ook in de KKD de leiding heeft over het elftal.