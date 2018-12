Willem II presteert thuis ‘normaal’ in 2018, afstraffing PSV hoogtepunt

Koster baalt van schorsing Heerkens: ‘Dit voelt als een drievoudi­ge straf’

11 december Het was een weekeinde waarin consequentheid ver te zoeken was bij de arbitrage. Feyenoord-advocaat Joris van Benthem was vast zo handig geweest dat hij Freek Heerkens van Willem II van zijn rode kaart had vrijgepleit in Zeist.