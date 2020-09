Willem II prikkelt nieuwsgierigheid van Rangers-coach Gerrard

Willem II gaat op jacht naar derde zege in een Europese wedstrijd

16 september Willem II gaat woensdagavond in Luxemburg op jacht naar de derde zege in een Europese wedstrijd. Bij de campagne tegen clubs over de grenzen won de Tilburgse club tot op heden alleen nog maar van Dinamo Tiblisi. Thuis en uit werd het 3-0. In de volgende ronde was Real Betis na een gelijkspel thuis het eindstation. Uit werd er verloren.