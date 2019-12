Willem II pronkt met teletekstpagina op LED-bord voor het stadion

Oud-materiaal­man van Willem II Ad Damen overleden

14:01 Ad Damen, die in de jaren tachtig en negentig materiaalman was bij Willem II, is op 4 december in Tilburg overleden. Hij is 85 jaar geworden. De uitvaart van Ad Damen is op donderdag 12 december om 11.00 uur in Aula Aurora van het crematorium aan de Karel Boddenweg in Tilburg.