Willem II-PSV 5-0: een jaar geleden, onvergetelijk

De aanloop naar de wedstrijd had ontegenzeggelijk invloed op het resultaat. Na een zielloze vertoning tegen SC Heerenveen (2-0 verlies) verweet trainer Erwin van de Looi zijn spelers dat ze niet ‘voor de dood of de gladiolen konden gaan’. De kop boven het verslag in het Brabants Dagblad over deze wedstrijd luidde: ‘Willem II is zo dood als een pier’.

Volledig scherm © BSR

De tactiek met vijf verdedigers waarvoor Van de Looi na een mislukte seizoensstart had gekozen, bleek een misgreep. Van minder tegentreffers was geen sprake, aanvallend bleef Willem II tandeloos. Zes vleugelaanvallers zaten werkeloos op de reservebank en de tribune omdat er niet meer met vleugelspitsen werd gespeeld!

De clubleiding bleef toekijken, ook al was de ploeg na de dramatische wedstrijd tegen Heerenveen afgezakt naar de vijftiende plaats. Het waren de supporters die besloten dat het genoeg was. Er volgde een fluwelen revolutie. De fans kwamen met een pamflet waarin ze eisten dat Van de Looi en zijn staf per direct op non-actief werden gesteld. Zo niet, dan zou de Kingside in de volgende wedstrijd (thuis tegen PSV) de eerste vijf minuten leeg blijven. Ook zouden er geen supporters meer meegaan naar uitwedstrijden.

De directeuren Berry van Gool en Joris Mathijsen bleven echter achter hun trainer staan. Ze veroordeelden openlijk het ‘op de man spelen’ van de supporters. Ook enkele bepalende spelers lieten zich op die manier uit. Maar het pamflet had z'n uitwerking wel. Een dag later was Van de Looi exit als trainer van Willem II. Volgens officiële berichten had hij zelf zijn conclusies getrokken.

Roerige aanloop

Een roerige aanloop naar de wedstrijd tegen PSV, dat het weekend daarvoor makkelijk had gewonnen van FC Utrecht (3-0) en na 26 speelronden tien punten voorsprong had op nummer 2 Ajax. De verwachtingen in het Willem II-kamp waren begrijpelijkerwijs niet hoog gespannen.

Volledig scherm © BSR

Interim-hoofdtrainer Reinier Robbemond kreeg het roer in handen en stuurde zijn ploeg die zaterdag plots met drie spitsen het veld op, tegen de ongenaakbare koploper! Zelfmoord? Geenszins! Als hongerige wolven stortten de Tricolores zich vanaf het eerste fluitsignaal op prooi PSV. Leek de 1-0 voor rust nog een toevalstreffer, de wervelwind luwde niet. De Eindhovenaren hadden orde op zaken kunnen zetten in de rust, maar het voorkwam niet dat Willem II in de tweede helft doordrukte: 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. ‘Tien, tien, tien’, galmde er door het stadion vol open monden.

Volledig scherm © BSR

Willem II had het sluier van negativiteit dat over de club hing in een vloeiende beweging van zich afgeworpen. Het bleek de start van een remonte die tot op de dag van vandaag duurt, met een nakende bekerfinale als ultieme beloning.

Levenslust

In de competitie heeft het Willem II van Adrie Koster zich een jaar later inmiddels nagenoeg veilig gespeeld. Met positief, aanvallend voetbal. De tribunes zitten bij thuiswedstrijden goed vol; naar uitduels gaan historisch veel supporters mee. Een jaar en een dag geleden was Willem II nog dood als een pier, nu spat de levenslust er aan alle kanten vanaf.