Willem II reageert op gerucht: ‘Martin van Geel ook komende jaren in Tilburg’

Ajax is gewaar­schuwd: ‘Angstge­gner’ Willem II komt op bezoek

28 januari Decennia lang reisde Willem II af naar Amsterdam met de vraag hoe groot de nederlaag tegen Ajax zou uitvallen. Die tijd is voorbij. De laatste vier uitwedstrijden van Willem II tegen Ajax: twee keer verlies, twee keer winst, ongekende cijfers! Geen enkele andere eredivisieploeg hield zes punten of meer over aan z’n laatste vier bezoekjes aan de Arena. In deze zware Willem II-tijden een terugblik op die twee door de Tilburgers in de Arena gewonnen duels.