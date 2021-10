Willem II reist zaterdag al af voor duel met FC Twente op ‘ongewoon tijdstip’ zondag

Dat heeft te maken met het ongebruikelijke aanvangstijdstip van de wedstrijd: 16.45 uur. ,,Als we pas op de wedstrijddag gaan, komt het allemaal heel ongelukkig uit met de sportmaaltijd en het rusten. Dan is dit betere manier.” Grim vindt het ‘opmerkelijk’ dat zijn ploeg de laatste is die in actie komt in dit weekeinde en vrijdag weer als eerste in de volgende speelronde. ,,Maar goed, we doen het er mee.”