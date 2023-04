Willem II richt pijlen op de race om plek 3: waarom ‘best of the rest’ worden belangrijk is

Bij PEC Zwolle hebben ze de banden van de platte kar al opgepompt, de Keuken Kampioen Divisie-titel is binnen handbereik. Als directe concurrent hoopt achtervolger Heracles Almelo nog op een paar misstappen van de koploper, maar de ploeg van de Tilburgse trainer John Lammers zal - als het tweede wordt - ook meer dan genoeg nemen met dat tweede directe promotieticket. De twee ploegen die vorig seizoen samen met Willem II degradeerden uit de eredivisie maken zich op voor een snelle rentree. Zo ver is het bij de Tricolores nog (lang) niet, het zal moeten gebeuren via de play-offs.

Fitheid en vorm cruciaal

Waar het nog niet zo gek lang geleden nog de vraag was of Willem II die überhaupt zou halen, moet het inmiddels gek lopen willen de mannen van trainer Reinier Robbemond dat toetje mislopen. Het restant van de reguliere competitie staat dus in het teken van fit worden en de juiste vorm te pakken zien te krijgen. Én - niet onbelangrijk - derde worden. In de play-offs geldt namelijk dat de hoogstgeklasseerde ploeg het ‘thuisvoordeel’ krijgt. Met andere woorden: tegen een andere KKD-club speelt de nummer 3 altijd de return in eigen huis, alleen in een eventuele ontmoeting met de deelnemende eredivisieploeg valt dat voordeel weg.