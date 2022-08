Willem II rondt terugkeer van routinier Michael de Leeuw definitief af

Het is helemaal rond: Michael de Leeuw is terug bij Willem II. De 35-jarige aanvaller komt over van FC Groningen en heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij de Tricolores . Hij keert daarmee terug naar de plek waar het voor hem ooit allemaal begon.

De Leeuw werd geboren in Goirle, maar groeide op in Tilburg. Daar voetbalde hij in het verleden ook voor de amateurs van Willem II, haalde hij het eerste elftal van RKTVV, waarna hij op zijn 20ste bij Jong Willem II ging spelen. Tot een debuut als profvoetballer kwam het in Tilburg niet, in 2009 stapte hij namelijk over naar BV Veendam. Daar brak hij door, wat hem in 2011 een transfer naar De Graafschap opleverde.

Amerikaans avontuur

In Doetinchem speelde hij één seizoen eredivisie, toen pikte FC Groningen hem op. Met De Trots van het Noorden won hij in 2014/15 de KNVB-beker. Chicago Fire gunde hem daarna een fraai buitenlands avontuur, tijdens zijn periode in de Amerikaanse MLS liep De Leeuw echter ook een zware kruisbandblessure op.

FC Emmen haalde De Leeuw in december 2018 terug naar Nederland, aan de Oude Meerdijk groeide de aanvaller uit tot publiekslieveling en aanvoerder. Hij kwam in tweeënhalve eredivisieseizoenen tot 25 competitiegoals, maar kon in 2020/21 niet voorkomen dat FC Emmen degradeerde. De Leeuw keerde daarna terug naar FC Groningen, waarvoor hij vorig seizoen nog 32 competitieduels speelde. Zijn aflopende contract werd door dat aantal (vanwege een clausule) verlengd.

Volledig scherm Michael de Leeuw speelde vorig seizoen nog tégen Willem II, hier heeft hij het aan de stok met keeper Timon Wellenreuther. © Pro Shots / Toin Damen

De Leeuw begon de voorbereiding op dit seizoen dan ook gewoon bij FC Groningen, maar kwam er al snel achter dat hij onder de nieuwe trainer Frank Wormuth niet op al te veel speeltijd hoefde te rekenen. Sterker nog: afgelopen weekend zat hij niet eens bij de wedstrijdselectie, hij moest het thuisduel met FC Volendam vanaf de tribune bekijken. Dat gaf De Leeuw het laatste zetje richting een vertrek. Zijn oude club FC Emmen was ook geïnteresseerd, maar wilde hem alleen gratis overnemen. Willem II (dat al wel een akkoord had met FC Groningen) zegde hij zo’n drie weken geleden aanvankelijk zelf af, omdat het thuisfront een verhuizing naar het zuiden niet zag zitten.

Toch weer toenadering

Begin deze week zocht het kamp-De Leeuw toch weer toenadering tot Willem II, vanwege die veranderde sportieve situatie. De aanvaller had eerder van technisch directeur Teun Jacobs te horen gekregen dat de Tilburgers nog tot laat in de transferwindow een selectieplekje vrij zouden houden voor hem, aangezien de club hem dolgraag wilde binnenhalen, maar De Leeuw besloot niet langer te wachten en hakte de knoop door. Zijn carrière afsluiten in ‘zijn’ Tilburg, bij de club waar hij nooit het eerste haalde, bleek een prikkelende gedachte.

Woensdag volgde een laatste gesprek met Jacobs, aan het begin van de middag was de medische keuring, nu is de transfer dus in kannen en kruiken. En dus kan De Leeuw op 35-jarige leeftijd zijn debuut gaan maken voor Willem II.