Willem II-routinier zit stuk na drama in play-offs: ‘Uitermate teleurstellend én exemplarisch voor ons’

Niets leek er aan de hand voor Willem II, maar wéér verspeelde de ploeg een 2-0 voorsprong in de play-offs. En deze keer werd het de Tilburgers fataal, tot afgrijzen ook van Freek Heerkens (33), die met een gezicht als een oorwurm terugblikte op de uitschakeling in de play-offs tegen VVV-Venlo.

Met een diepe zucht begon de Willem II-verdediger zijn verhaal voor de camera's van ESPN. ,,Ik heb hier weinig woorden voor. Het is ergens wel een beetje exemplarisch voor dit seizoen, zo'n tegengoal in de laatste minuut. Het is niet de eerste keer dat het ons overkomt. Het seizoen gaat uit als een nachtkaars, uitermate teleurstellend”, analyseerde Heerkens na het 2-2 gelijkspel.

En dat terwijl Willem II in de eerste helft zo lekker voetbalde, daarna stortte het in. ,,Instorten? Dat wil ik niet direct zeggen. Vlak voor rust namen zij al wat meer het initiatief, maar de tweede helft was er eigenlijk maar één hachelijk moment, voordat zij scoorden. En dan wordt het een slijtageslag, waarin wij te weinig hebben kunnen brengen”, besefte Heerkens.

Onvoldoende

Had Willem II niet wat meer risico moeten nemen én meer de aanval moeten zoeken? Heerkens vond van niet. ,,Je hebt ook te maken met een tegenstander. Die voelen ook: we hebben nu meer grip. We hadden voor rust al een derde moeten maken, nu gingen zij er weer in geloven. En hebben wij onvoldoende gebracht.”

En dus is Willem II veroordeeld tot nog een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Mét Heerkens? Zijn contract loopt af en is formeel opgezegd. Met een grimas: ,,Die vraag stel je aan de verkeerde man, ik heb nog niet met de club om tafel gezeten. Maar natuurlijk wil ik blijven, Willem II is mijn cluppie”, zegt Heerkens.