Willem II-rugsponsor Logistic Force in jubileumjaar ook op thuisshirt: Brussels Airport verdwijnt

Logistic Force is een HR-dienstverlener met meer dan twintig vestigingen door het hele land, eigenaar Patrick Villevoye is een fanatiek Willem II-supporter. Het bedrijf is al sinds het seizoen 2019/20 rugsponsor op het uitshirt. Op het thuisshirt stond de laatste jaren (sinds de zomer van 2018) Brussels Airport op de rug, terwijl op de voorkant van zowel het thuis- als het uittenue Destil Prolians prijkte. De groothandel voor de bouw en industrie, die in Tilburg zijn hoofdvestiging heeft, was tussen 2008 en 2010 al hoofdsponsor. In 2018 keerde het bedrijf terug op shirt van de Tricolores.