Willem II's route naar De Kuip: nonchalant op de Dijk, gevecht in Enschede en euforische pitchinvasion

FC Volendam - Willem II: 1-2. Doelpunten: Donis Avdijaj en Fran Sol.

Tijdens de eerste loting voor de KNVB beker werd Willem II gekoppeld aan Volendam. Op de Dijk moest de ploeg van hoofdtrainer Adrie Koster zich verzekeren van een plaats bij de laatste 32. Dat lukte, al ging het met hangen en wurgen.

Al na vier minuten schoot de inmiddels uit Tilburg verbannen Donis Avdijaj na goed voorbereidend werk van Daniel Crowley raak. Martijn Kaars bracht de ploegen op slag van rust echter op gelijke hoogte. Mattijs Branderhorst, die zijn Duitse collega Timon Wellenreuther verving, had geen antwoord op een schot vanaf randje 16. Fran Sol bracht het nonchalante Willem II vlak na de thee wederom op voorsprong. Die werd over de streep getrokken, zonder daarmee de schoonheidsprijs te winnen.

Willem II - Spakenburg: 5-0. Doelpunten: Sol (2x), Crowley en Avdijaj (2x).

Tevreden zal er in Tilburg zijn gekeken naar het balletje dat Spakenburg aan de Tricolores koppelde in de tweede ronde van het bekertoernooi. De tweededivisionist, onder leiding van oud-Feyenoorder John de Wolf, moet geen al te zware horde betekenen voor de ploeg van Koster. Zeker niet omdat Willem II de amateurs op eigen veld kan ontvangen.

Koster neemt het duel uiterst serieus en begint met een sterke basiself. Daarnaast keert Jordens Peters na lang blessureleed terug. Het klassenverschil is zoals verwacht veel te groot. Willem II kent geen enkel probleem met de brutale voetballers uit het vissersdorp. Voor ongeveer 8500 toeschouwers schieten Sol, Crowley, Avdijaj en nogmaals Avdijaj en Sol de bekerdroom van De Wolf aan flarden. Victor van den Bogert mag van Koster in de slotfase zijn debuut nog maken.

Willem II - AFC: 3-0. Doelpunten: Avdijaj, Sol en Aras Özbiliz.

Hoe moeizaam het in de competitie gaat, zo makkelijk gaat het in december in het bekertoernooi. Willem II moet opnieuw met amateurs uit gaan maken wie de volgende ronde zal bereiken. En wederom vindt het duel in eigen stadion plaats. Tegenstander AFC is weliswaar koploper in de tweede divisie, maar vormt geen enkel gevaar voor de ploeg van Koster.

Wederom start de Zeeuwse oefenmeester met zijn ‘sterkste’ elf. Dat houdt in dat ook Wellenreuter in het bekertoernooi keept, ten kosten van Branderhorst. De hoofdstedelingen vormen geen partij voor de Tricolores. Bij het ingaan van de rust heeft Willem II ruim afstand genomen van de hoofdstedelingen: 3-0. Avdijaj en Sol (strafschop) scoren net als in de vorige bekerduels. En ook Aras Özbiliz treft doel. De ruststand is tevens de eindstand. Willem II voegt zich bij de laatste acht van het bekertoernooi.

FC Twente - Willem II: 2-3. Doelpunten: Christian González (eigen doelpunt), Vangelis Pavlidis en Kristófer Kristinsson.

Met de Griekse winterversterkingen Marios Vrousai en Vangelis Pavlidis in de basiself staat Willem II voor de zwaarste klus tot dan in het bekertoernooi. In de Grolsch Veste moeten de Tricolores eerstedivisionist FC Twente verslaan om een ticket voor de kwartfinale te veroveren. Dat lukt na een intensief voetbalgevecht en dankzij een gouden wissel van Koster.

In de Enschedese vrieskou heeft het duel lange tijd nodig om los te komen. Dat de openingsgoal uit een vrije trap valt past wel bij het beeld van de wedstrijd. Willem II moet in de achtervolging en doet dat met succes. Tot twee keer toe zelfs. Eerst via een eigen treffer en Pavlidis, maar uiteindelijk is het Kristófer Kristinsson die het goudhaantje wordt. De invaller komt bij een voorzet van Vrousai voor zijn man en kopt in de slotfase de winnende treffer binnen. Na een heroïsch, ouderwets bekerduel voegt Willem II zich toe aan de lijst halve finalisten.

Willem II - AZ: 1-1. Doelpunt: Alexander Isak. Freek Heerkens en Isak scoren in strafschoppenserie.

Een ideaal scenario voltrekt zich tijdens de loting voor de halve finale van het bekertoernooi. Willem II ontloopt Ajax en Feyenoord en mag op eigen veld AZ ontvangen. Het zal later een thriller blijken die Tilburg heeft doen laten exploderen.

Voorafgaand aan het duel met de Alkmaarders staat het centrum van Tilburg al op zijn kop. Op de Heuvelring worden de Tricolores door de supporters begeleid door een rode zee van fakkels. Duizenden Willem II-fans zorgen voor een heldenontvangst.

Het duel blijkt een slijtageslag. Dankzij een afstandsschot van AZ's toptalent Calvin Stengs leiden de gasten halverwege. Willem II komt dankzij de van Borussia Dortmund gehuurde Isak na ruim een uur spelen op gelijke hoogte. Beide ploegen weten daarna geen beslissing te forceren, waardoor het aankomt op een verlenging.

In de verlenging is Kristinsson het dichtste bij een treffer. De invaller kan wederom de held van de avond worden, maar mikt op de paal. Beide goalies houden hun ploeg echter overeind, waardoor een strafschoppenserie het duel moet beslissen. Via het ABBA-systeem, dat ingevoerd is door de KNVB.

Wellenreuther wordt uiteindelijk de held van Tilburg, dat op zijn grondvesten trilt. De doelman stopt strafschoppen van Almaarders Teun Koopmeiners, Guus Til en Ricardo van Rhijn. Voor de Tricolores treffen Freek Heerkens en Isak doel, terwijl Meissner en Crowley missen. AZ’er Björn Johnssen raakt vervolgens de paal, waardoor Willem II de finale bereikt.

Pitchinvasion

Wat volgt is een volksfeest. En een pitchinvasion. Het zorgt voor schitterende taferelen. Tilburg is in extase en dol van vreugde. Voor het eerst sinds 2005 bereikt Willem II de finale van de KNVB beker. Daar volgt Ajax.

Volledig scherm Willem II juicht nadat Johnson de vierde strafschop van AZ op de paal heeft geschoten en een plek in de finale zeker is. © BSR/Soccrates