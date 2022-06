Willem II schakelt door: linksback Lucas Woudenberg moet opvolger van Köhn worden

met video Willem II hoeft ondanks degradatie niet te saneren: ‘We kunnen de hele organisa­tie aan boord houden’

De degradatie is keihard aangekomen bij algemeen directeur Martin van Geel van Willem II. Sportief is het een drama, maar desondanks blijft het meerjarenplan overeind. Vanwege de financiële situatie hoeven de Tilburgers bijvoorbeeld niet te snijden in het personeelsbestand.

19 mei