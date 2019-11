Willem II-scherpschutter Pavlidis benutte de grootste kansen niet

Dat Willem II vaker dan drie keer had moeten scoren in Den Haag zaterdag was met het blote oog wel te zien. De gegevens van statistiekenbureau Opta Sports bieden een aardig inkijkje achter het ‘Expected goals-cijfer’ van 4,2 dat de Tilburgers in deze wedstrijd behaalden. Dat lijkt - zeker gezien het enorme aantal kansen - niet zo’n bijzondere score, maar voor Willem II is het sinds de laatste promotie in 2014 nooit zo hoog geweest in een eredivisieduel. Geen wedstrijd waarin de Tricolores vaker hadden moeten scoren dan die tegen Den Haag (3-3) zaterdagavond dus. Bovendien: elke ploeg die dit seizoen een expected goal-score van minstens 3.6 haalde, won die wedstrijd. Behalve nu Willem II dan...