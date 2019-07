Willem II schrapt ‘Koningsdag’, oefenduel met OFI Kreta gaat vooralsnog wél door

Vanwege de kans op onweer en zware regenbuien hield de club er al rekening mee dat het programma zou moeten worden afgelast of aangepast, zo liet Willem II donderdag weten. De club heeft na overleg vrijdagmorgen inderdaad gekozen om een streep te zetten door de Koningsdag. Op woensdag 4 september staat een alternatieve Koningsdag op het programma. De invulling daarvan wordt op een later moment bekend gemaakt.

De afgelasting betekent dat de activiteiten zaterdag in en rondom het stadion niet doorgaan. De oefenwedstrijd van Willem II tegen OFI Kreta, die staat gepland voor 14.30 uur, gaat vooralsnog wel door. Het duel is gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen vanaf 13.30 uur terecht in de vakken A, B, C (KingSide) E, F, G, H en J (lange zijde). LR is zoals gebruikelijk geopend als mindervalidetribune.