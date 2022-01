Willem II slaat eerste slag: Kilian Ludewig (21) wordt gehuurd van Red Bull Salzburg

Willem II (tijdelijk?) gestopt met fangeluid in stadion tijdens duels zonder publiek

Willem II was er vorig seizoen als eerste bij: een pilot waarbij fangeluiden in het stadion klonken tijdens thuiswedstrijden van de Tricolores waarbij geen publiek aanwezig mocht zijn vanwege corona. Maar tijdens de laatste thuisduels was het muisstil in het stadion. Het project ligt (tijdelijk?) stil.

8 december