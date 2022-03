Willem II slachtoffert ook directeur Mathijsen: ‘Per direct op non-actief om verschil van inzicht’

Willem II heeft bevestigd dat trainer Fred Grim én technisch directeur Joris Mathijsen per direct zijn vertrokken bij de club. Laatstgenoemde was sinds 2016 werkzaam in Tilburg, maar moet nu het veld ruimen. ,,Het valt ons zwaar.”

,,De raad van commissarissen van de club stelt dat een verschil van inzicht over het technische beleid van de club aanleiding is voor het op non-actief stellen van Mathijsen”, aldus het persbericht van de Tilburgers. En dus komt er een einde aan de periode van Mathijsen in Tilburg.

Jan van der Laak, voorzitter van de rvc: ,,Het valt ons zwaar om na bijna zes jaar waarin we lang, intensief en goed met Joris hebben samengewerkt, hem op non-actief te moeten stellen. Met de directeur en mens Joris hebben we al die jaren een erg goede relatie gehad. De club is hem zeer dankbaar voor zijn jarenlange toewijding, verdiensten en successen voor de club.”

Tijdperk-Mathijsen

De uit Goirle afkomstige Mathijsen doorliep de jeugdopleiding van Willem II en haalde er ook het eerste elftal, waarmee hij veel successen vierde. Via AZ, Hamburger SV en Málaga kwam hij bij Feyenoord terecht, waar hij zijn loopbaan in 2015 afsloot. Een jaar later begon hij bij zijn oude liefde als technisch manager, weer een jaar later werd hij technisch directeur.

Willem II had zich toen net gehandhaafd in de eredivisie, in zijn eerste seizoen werd de club 13de. De grootste successen in het tijdperk-Mathijsen waren het bereiken van de bekerfinale in in 2018/19 (4-0 verloren van Ajax) en het behalen van Europa League-voetbal in 2019/20 (een seizoen later werden de Tilburgers in de voorronde uitgeschakeld door Rangers FC). Ook werden er onder zijn leiding stappen gezet met betrekking tot de faciliteiten en de jeugdopleiding.

Vorig seizoen werd de teloorgang echter ingezet. Vorig seizoen redde Willem II het maar net in de eredivisie, nadat trainer Adrie Koster was ontslagen en Zeljko Petrovic als interim-trainer de meubelen redde. De aanwinsten die afgelopen zomer vervolgens werden gehaald, voldeden niet of nauwelijks. Dit seizoen staat Willem II nog net boven de streep, na één zege in achttien (!) competitieduels.